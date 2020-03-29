Tütüncü dükkanı sahibi iş yerinde vuruldu
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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Tütüncü dükkanı sahibi iş yerinde vuruldu

Tütüncü dükkanı sahibi iş yerinde vuruldu Samsun'da bir tütün mamülleri satan bir kişi iş yeri içinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

29.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:24
Tütüncü dükkanı sahibi iş yerinde vuruldu

Tütüncü dükkanı sahibi iş yerinde vuruldu

SAMSUN - Samsun'da bir tütün mamülleri satan bir kişi iş yeri içinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gaziethempaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir tütün mamülleri satan işyerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İ.U. işyerine gelen H.S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından vurularak yaralan Halil İ.U., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen H.S. ise olay yerinden kaçtı. H.S.'nin cezaevinden yeni çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tütüncü dükkanı sahibi iş yerinde vuruldu

Kaynak: İHA

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Tütüncü dükkanı sahibi iş yerinde vuruldu

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