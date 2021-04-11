Tütüncü'den polis haftasında sürpriz ziyaret

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla görevi başındaki polislerin 'Polis Haftası'nı sürpriz bir ziyaretle kırmızı güllerle kutlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bizlerin huzur ve güvenliği için 176 yıldır halkına, vatanına, toprağına ve bayrağına durmadan...

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla görevi başındaki polislerin 'Polis Haftası'nı sürpriz bir ziyaretle kırmızı güllerle kutlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bizlerin huzur ve güvenliği için 176 yıldır halkına, vatanına, toprağına ve bayrağına durmadan hizmet eden Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. Beraberindeki heyetle Kepez'deki yatırım çalışmalarını inceleyen Tütüncü, aynı zamanda bölgedeki karakolları da ziyaret ederek, görevi başındaki polislerin 'Polis Haftası'nı kutladı. Polislere kırmızı gül takdim eden Başkan Tütüncü, "Siz bizim canımızsınız. Sizleri çok seviyoruz. Biz sizlerle daha güvende ve emniyetteyiz" dedi.

Polislerle sohbet eden Tütüncü, istek ve dileklerinin olup olmadığını da sordu. Görevi başındaki polislerde, Başkan Tütüncü'ye ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, "Bizlerin huzur ve güvenliği için 176 yıldır halkına, vatanına, toprağına ve bayrağına durmadan hizmet eden Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Aziz milletimizin canı pahasına görev yapan tüm polislerimize şükranlarımızı sunuyor, bu güçlü teşkilatın tüm şehitlerini de rahmet ve minnetle anıyoruz " diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı