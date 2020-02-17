Tütüncü'den Kemer çıkarması

17.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:42

Kepez Belediye ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.



Kepez Belediye meclis üyelerinin ve İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün de hazır bulunduğu ziyarette, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve meclis üyesi Ramazan Kal da yer aldı. Meclis üyeleri ile Kemer Belediyesi'ne gelen Başkan Hakan Tütüncü'yü sıcak bir şekilde karşılayan Başkan Topaloğlu, Kemer'de göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları hizmetlerle ilgili kısaca bilgiler verdi. Ziyarette konuşan Başkan Tütüncü, Topaloğlu'nun belediyecilik noktasında feyz aldıkları bir belediye başkanı olduğunu söyledi. Başkan Topaloğlu'nun, vatandaşa yakınlığı ve yaptığı hizmetlerle sıcak bir belediye ortamı oluşturmasından dolayı kendilerine ışık olan belediye başkanlarından biri olduğunu dile getiren Tütüncü, ziyaretin daha önceden planlandığını kaydetti. Tütüncü, "Akdeniz Belediyeler Birliği bünyesinde yaptıkları üstün hizmetler için Başkanı Topaloğlu'na teşekkür ediyorum. Bu yıl, 26-28 Mart tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Expo Center'da gerçekleştirilecek olan 9. Şehircilik Fuarı'na bizzat kendim davet etmek istedim. Kemer Belediyesi, fark sağlayan projeleriyle fuarda yer alacak ve fuar alanını zenginleştirecektir" dedi.



Başkan Tütüncü, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Kepez Belediyesince yapılan gezici kadın sağlığı merkezi tırının Kemer'de de bulunması için Başkan Topaloğlu'nun destek verdiğini sözlerine ekledi.



"En iyi hizmet halka hizmettir"



Topaloğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kepez Belediyesi'nin belediyecilik konusunda halk büyük hizmetler veren bir belediye olduğunu dile getirdi.



İki belediye arasında her zaman fikir alışverişinde bulunduklarına dikkat çeken Topaloğlu, "Yaptığınız hizmetleri herkes biliyor. En iyi hizmet halka hizmettir. Bizde sizi sosyal medyadan takip ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sağlık tırını Kemer'de görmekten dolayı çok mutluyuz. Biz sosyal medyada zaten bunun tanıtımını yaptık. Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Kemer'de durduğu sürece üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Önemli olan burada halkı kaynaştırmak ve birleştirmektir. Ötekileştirmek değil. Birlik ve beraberlik olduğu zaman ülkede bir şeyler olur. Birbirimizle fikir alışverişinde bulunduğumuz sürece doğruya yönelmemiz çok daha kolay olur" diye konuştu.Topaloğlu, Başkan Tütüncü ve beraberindekilerle ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA