Tütüncü'den Cumhurbaşkanına sağlık yatırımı teşekkürü
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Tütüncü'den Cumhurbaşkanına sağlık yatırımı teşekkürü

Korona virüs (covid-19) salgınıyla mücadelede eden kurumları, AK Parti heyetiyle birlikte ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, örnek bir yatırım olan Türkiye'nin ilk akıllı hastanesini Antalya'ya kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tütüncü'den Cumhurbaşkanına sağlık yatırımı teşekkürü
10.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:38

Korona virüs (covid-19) salgınıyla mücadelede eden kurumları, AK Parti heyetiyle birlikte ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, örnek bir yatırım olan Türkiye'nin ilk akıllı hastanesini Antalya'ya kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve beraberindeki heyet, pandemi sürecinde görevlerini icra eden Antalya'daki sağlık çalışanlarına teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Sağlık kuruluşlarını tek tek gezen heyet, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür'ü de makamında ziyaret etti. Teşekkür ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Tütüncü, "Teşkilatımızla birlikte bu normalleşme sürecinde sokaklara çıktık ve sizin gibi pandeminin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarımızı gönül borcumuzu ödemek için ziyaretler yapıyoruz. Bu emeği takdir etmek gerekir. Her gün teşkilatımızla, meclis üyelerimizle arazideyiz. Size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bütün sağlık çalışanları çok büyük bir sınav verdiler. Dünyanın birçok yerinde sağlık çalışanları çeşitli sebeplerle kendini koruma saikiyle mesleklerine, hipokrat yeminlerine sadık kalmazken, bizim ülkemizin doktorları sağlık çalışanları canını dişine takarak çalıştılar. Bunu gördük, yaşadık, hissettik. ve bundan dolayı da size teşekkür etmeye geldik" diye konuştu.

Hakan Tütüncü ve beraberindeki heyet daha sonra Antalya İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Tütüncü, "Pandeminin Antalya'daki kahramanlarıyla, kalbiyle birlikteyiz. Pandeminin hafiflediği şu günlerde sağlık çalışanlarımızı ziyaret ediyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu dönemin kahramanları sağlık çalışanlarımızdı. Çok büyük bir özveri gösterdiniz. Eğer bir yerde emek varsa, bu emeği takdir etmek gerekir. Allah sizlere güç kuvvet versin. Sizlere, milletimiz ve hemşehrilerimiz için ortaya koyduğunuz her türlü yararlılık için gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Sizleri kocaman alkışlamak istiyoruz" dedi.

Sağlıkta örnek yatırımlar

Kepez'e örnek bir yatırım kazandırıldığını belirten Tütüncü, "Bu örnek yatırımın, Türkiye'nin ilk akıllı hastanesinin buraya yapılması konusunda da Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin inanılmaz bir desteği oldu. Zaten onların hikmetleriyle bu hastane buraya yapılmış oldu. Biz bundan dolayı da çok büyük bir mutluluk duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Ülkemize, milletimize, hepimize sağlıklı günler diliyoruz. Temizlik görevlisinden, doktoruna, yardımcı personeline, sağlık çalışanlarına kadar çok teşekkür ediyoruz. Bizler kendimizi sizin gibi hekimlere emanet etmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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