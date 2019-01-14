Tütüncü'den Cemevi Müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ikinci cemevi müjdesini verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi'ni ziyaret etti. Altınova Cemevi yönetiminin davetine icabet eden Başkan Tütüncü, alevi hemşehrileri ile çay içip uzun süre sohbet etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yaptırılan cemevinin tamamlanmak üzere olduğunu hatırlatan Tütüncü, ikinci bir cemevi yapımı müjdesini de verdi. Yeni talepleri ve bölgeye yapılması beklenen hizmet önerilerini de dinleyen Tütüncü, Altınova'daki çalışmaları anlattı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bölgeye yapılacak yeni yatırımlar arasında ikinci bir cemevinin de olduğunu söyledi. "Birbirimize daha sıkı sarıldıkça bu topraklardaki huzur daha da artacak"diyen Tütüncü, "Altınova'ya modern, güzel bir ikinci cemevinin yakışacağını düşündük ve bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA