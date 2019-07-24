Tütüncü'den, bisiklet tutkunlarına 2 müjde

Antalya Bisiklet Sevenler Grubunun bisiklet turuna katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bisiklet yollarının arttırılacağı ve bisiklet severleri doğayla buluşturacak projelerin müjdesini verdi.

Tütüncü, 128 kişinin katıldığı Antalya Bisiklet Sevenler Grubu ile yaklaşık 8 kilometre süren bisiklet turuna katıldı. Atatürk Parkı'ndan başlayıp Dokuma Park bünyesindeki Nostaljik Yeşilçam Sokağı'nda son bulan tura Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy ve meclis üyesi İsmail Kaya ile birlikte katılan Başkan Tütüncü, bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına katkı koydu.

"Yeni arkadaşlıklar edindim"

Bisiklet sürmeyi çok önemsediğini birçok kez ifade ettiğini belirten Tütüncü, bisiklet binmenin hem sağlık açısından, hem de hayatın farklı yönlerinin keşfedilmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Bisikletin insanı doğayla ve yeni insan hikayeleriyle buluşturduğunu dile getiren Tütüncü, "Bu güzel temmuz akşamında yaptıkları tura beni davet eden Antalya Bisiklet Sevenler'e teşekkür ediyorum. Bugün performansımı iyi buldular, biraz daha uzun turlara katılmak istiyorum. Bugünün en güzel gelişimi, yeni arkadaşlıklar kurmam oldu. Bu grup içinde yer alan 'İki Teker Bir Hikaye' ekibine de teşekkür ediyorum. Çektikleri videolarla sağlıklı yaşamı anlatıyor, şehrin insan hikayelerini, bizim bakıp da göremediğimiz, fikrimizin olmadığı güzellileri hatırlatıyorlar" diye konuştu.

"Bisiklet projesi geliyor"

Belediyeci gözüyle 2 yeni hususu anlatmak istediğini belirten Tütüncü, bisiklet sporuna dikkat çekmek için ağustos ayı itibariyle yeni etkinliklere start vereceklerini açıkladı.

Bisiklet severleri doğayla buluşturacak harika bir projenin yolda olduğunu müjdeleyen Tütüncü, "Bisiklet tutkusunu toplumun en tabanına yaymak amaçlı bir etkinlik olacak. Belki her hafta değil ama 15 günde bir buradaki bisiklet tutkunlarıyla ben de birlikte olmak istiyorum" dedi.

"Bisiklet yolu projesi"

Bisiklet yollarının yaygınlaşması konusunda büyükşehir ile ilçe belediyelerinin ortak proje yürütmesinin zorunlu olduğunu kaydeden Tütüncü, ana arterlerde yetkinin Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu hatırlattı.

Geçen dönem Başkan Menderes Türel ile bunu konuştuklarını belirten Tütüncü, "Şimdi yeni bir dönemdeyiz. İnşallah yeni Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek başkanımızla birlikte ortak bir eylem planı yapmayı isterim. Antalyalıları durağan bir yaşantıdan hareketli bir yaşama geçirmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA