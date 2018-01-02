Tütüncü'den 'Birlik' Mesajı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Ethem Taş ile birlikte, partisinin kongre sürecini tamamlamış ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, güç birliği mesajı verdi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, partisinin kongre sürecini tamamlamış ilçe başkanlarını AK Parti Kepez İlçe Başkanı Ethem Taş ile birlikte ziyaret etti. AK Parti'nin Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, Konyaaltı İlçe Başkanı Mehmet Rıfat Durukan ve Aksu İlçe Başkanı Durmuş Kaan Şahin'i ziyaret eden Tütüncü, güç birliği mesajı verdi. Başkan Tütüncü, ziyaretleri sırasında göreve yeni gelen ilçe kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ile de görüşerek, yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.



Deneyim paylaşımı önemli



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, partisinin ilçe teşkilatlarını ziyaretleri sırasında güç birliği yapmanın öneminden bahsetti. Seçim stratejileri üzerine, teşkilat olarak neler yapmak gerektiğiyle ilgili fikir paylaşımında bulunmak istediğini belirten Başkan Tütüncü, teşkilatın güçlü olmasıyla belediyelerin ve milletvekillerinin de güçlü olacağını söyledi. Güç aktarımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarılacağını belirten Tütüncü, "Cumhurbaşkanımızın güçlü olmasıyla da, İslam alemi de güçlenecektir" dedi. Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından Tahir Fatih Andı'nın kaleme aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan 'Sağlam İrade' adlı kitabı partililere hediye etti. - ANTALYA