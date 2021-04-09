Tütüncü'den, Antalyaspor'a destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tütüncü'den, Antalyaspor'a destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tütüncü'den, Antalyaspor'a destek

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, FTA Antalyaspor'un "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" sloganıyla başlattığı bayrak kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, FTA Antalyaspor'un "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" sloganıyla başlattığı bayrak kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.

FTA Antalyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşması öncesinde "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" sloganıyla başlattığı bayrak kampanyası büyük ilgi görüyor. Kulübün, Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek olması Antalya'da büyük bir heyecanı da ortaya koydu. Antalya ve ilçelerinin kırmızı-beyaz bayraklarla süslemek, hem de kulübe gelir getirmesi amacıyla başlatılan bayrak kampanyasına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den de destek geldi. Başkan Tütüncü, Fraport TAV Antalyaspor resmi Twitter hesabından yayınlanan bir video ile "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" sloganıyla başlatılan bayrak kampanyasına güçlü bir destek vereceklerini açıkladı. Başkan Tütüncü, " Haydi Antalya! Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin. Bu yolculukta büyük heyecan senin. Antalyaspor Başkanımız Mustafa Yılmaz'ın başlatmış olduğu bayrak kampanyasına bizde güçlü bir destek vereceğiz. Yolunda bahtında açık olsun Antalya'm…" dedi.

Çekimler, 'Nostaljik Otomobiller Müzesi'ndeki, Antalyaspor'un "07 AS 047" plakalı ilk takım otobüsünün önünde gerçekleştirildi. FTA Antalyaspor, heyecanla beklenen büyük final öncesi Antalya ve ilçelerini kırmızı-beyaz bayraklarla süsleyecek. Kulübün hedefi ise 5 bin bayrak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Dilan Çıtak Bahar Candan Demet Akalın
Spor Ali Koç Gökhan Töre Caner Erkin Ümit Öztürk Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tütüncü'den, Antalyaspor'a destek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:09:45. #1.15#
title