Tütüncü'den 40 dakikalık teneffüse portakal sözü Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 'öğrencilere 40 dakika teneffüs' sözüne destek vererek, ilk teneffüste ilçesindeki tüm okullara portakal dağıtacaklarını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 'öğrencilere 40 dakika teneffüs' sözüne destek vererek, ilk teneffüste ilçesindeki tüm okullara portakal dağıtacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz" paylaşımından sonra çocuklara, farklı illerden yöresel ürün gönderme sözü verilmişti.

Başkan Tütüncü, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Sayın Bakanım, başlattığınız 'İlk teneffüs 40 dk.' uygulamasına biz de katkı koyalım. Portakalın yüksek C vitamini ile öğrencilerimizin bağışıklığını artıralım, onlara enerji olalım. İlk teneffüste ilçemizin tüm okullarına portakallar bizden' mesajını paylaştı.

Hem dünyayı hem de ülkeyi etkileyen Korona virüsüyle karşı karşıya olduklarını belirten Tütüncü, "Hükümetimizin açıkladığı tedbirler kapsamında Korona virüs salgınına karşı ilçemizde ilaçlama, dezenfekte ve bilgilendirme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu süreçte virüs dolayısıyla tatilde olan öğrencilerimizin morale ihtiyacı var. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un, "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!" mesajına destek verelim istedik. Tatilden sonraki ilk teneffüste ilçemizin tüm okullarına portakal göndereceğiz. Bu zor günleri, motivasyonumuzu, moralimizi yüksek tutarak, birbirimize destek vererek aşacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızdan, Sağlık Bakanlığımızın Korona virüsünden korunmak için duyurduğu 14 kurala uymalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA