Tütüncü Bucaklı Hemşehrileriyle Buluştu

Bucaklı Genç İşadamları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (BUGİAD), kahvaltı buluşmasına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin gelişimini ve yeni yatırım hizmetlerini anlattı.

Tütüncü, Osman Gazi Semt Konağı'nda düzenlenen BUGİAD kahvaltısında ilçede ikamet eden Bucaklılarla bir araya geldi. Dernek Başkanı Mehmet Ak ve yönetim kulu üyeleriyle birlikte kahvaltı yapan Tütüncü, Korkuteli ile Bucak arasında birçok benzerlik olduğunu vurguladı. Yemeklerin, yerel deyişlerin, geleneklerin hemen hemen aynı olduğunu belirten Tütüncü, "Bundan dolayıdır ki, ben Bucaklıları hemşehri sayarım. Nerede bir Bucaklı varsa, orada bir hareket, bereket, girişim vardır. Bucaklılar ekmeğini taştan çıkaracak kadar yiğit insanlardır. Her şeyden önce vatanını milletini bayrağını çok severler" diyerek, övgü dolu sözler söyledi.

Kepez'deki yatırımları anlattı

Göreve geldiği 2009 yılından itibaren Kepez'e yaptıkları yatırımları anlatan Tütüncü, yapılan tesislerin sosyal imkanlar sağlamasının yanında, bölge gelişimi için ekonomik hareketliliğin lokomotifi olduğunu ifade etti.

Tütüncü, Kepez'de modern kentsel dönüşüm ile değerli konut ve iş yerlerinin oluştuğunu ve ilçeye hareketlilik geldiğini söyledi.

Kepez'in her geçen gün hızla büyüdüğünü belirten Tütüncü, "Çocuklarımız hep gözümüzün önünde olduğu için büyüdüklerini göremeyiz. Ama dışarıdan bakan bir göz, çok rahat bir şekilde büyümeyi görür. Kızım doğduğunda hediye edilen peluş bir oyuncak ile kızım aynı boydaydı. Şimdi o oyuncağı kızıma gösterip, aynı boyda olduğunu hatırlatıyorum. Şehirlerde tıpkı insanlar gibi doğarlar, büyürler, yaşarlar ve ölürler."dedi.

Kepez Belediyesi'nin gün yüzüne çıkardığı 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome tarihi kentine de değinen Başkan Tütüncü, "Burada geçmişte ciddi bir hayat varmış. Aynı bugün Kepez'de olduğu gibi. İşyerleri, hamamları, ibadethaneleri olan bu şehri biz Kepez Belediyesi olarak Antalya'ya kazandırdık "diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA