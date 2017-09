Tütüncü, Belediye Sağlık Merkezi'ni Tanıttı

Kepez Belediye Meclis Üyeleri, Başka Hakan Tütüncü öncülüğünde belediyenin sağlık alanındaki son yatırımı olan Belediye Sağlık Merkezi'ni inceledi.



Kepez Belediyesi'nin hayata geçen yeni sağlık projesi olan Belediye Sağlık Merkezi, Başkan Hakan Tütüncü öncülüğünde bir inceleme gezisine ev sahipliği yaptı. Geziye Kepez Belediye Meclisi'ni oluşturan AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri ile Başkan Tütüncü'nün danışmanlığını yaptığı Şırnak'ın İdil ilçesi Kaymakamı Ersin Tepeli katıldı.



Tam donanımlı bir özel hastane konforunda hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi'ni inceleyen Tütüncü ve ekibi yeni sağlık hizmetlerine tam not verdi. Belediye Sağlık Merkezi'nin konferans salonunda başlayan inceleme gezisinde Tütüncü bilgiler verdi. Türkiye'nin en kapsamlı evde sağlık hizmetini verdiklerini anlatan Tütüncü, "Belediyemiz göreve geldiğimizden itibaren evde sağlık hizmetini günden güne daha da kapsamlı bir hale getirerek vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Evde sağlıkta ilklere imza atan bir belediyeyiz, evde fizyoterapi, evde berber, evde ağız ve diş sağlığı gibi yeniliklerle sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürüyoruz" dedi.



Kepezlilere özel bir sağlık merkezi



Daha önce belediye hizmet binasında hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün geniş kapsamlı bir hastane binasına taşındığını ifade eden Tütüncü, Kepez nüfusuna kayıtlı tüm vatandaşların sağlık güvencesi aramaksızın ücretsiz muayene olabileceği bir merkez inşa ettiklerini söyledi. Son derece modern ve konforlu bir fiziksel yapının oluşturduğu merkezde göz, ağız ve diş sağlığı, diyetisyen, psikolog, laboratuvar işlemleri, evde sağlık gibi önemli alanlarda uzman ekipler ve son teknoloji cihazlarla hizmet sunulduğunu ifade eden Tütüncü, "20 binin üzerinde vatandaşa diyetisyen hizmeti, 18 bin vatandaşa evde bakım hizmeti, özel bir diş hastanesinde yapılabilecek tüm işlemlerin aynı konforla ama devlet hastanesinin de altında fiyatlarla sunulduğu ağız ve diş sağlığı hizmeti, etüt merkezlerimizdeki öğrencilerimize sınav kaygısı seminerleri ve rehberlik hizmeti, yine aynı zamanda Antalya'nın en iyi göz doktorlarından biri ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliği ile haftanın iki günü son teknoloji cihazlarla göz muayenesi ve sağlık güvencesi aranmaksızın ücretsiz gözlük hizmeti ve daha bir çok hizmet vatandaşlarımıza, Kepez'de sunuluyor. Bir zamanlar devlet hastanelerinde sıra bekleyen Kepezliler, şimdi sağlığın merkezinde oturuyor."



Kalp sağlığına erken teşhis



Sağlık alanında verdikleri hizmetler arasında en dikkat çekenlerden bir tanesinin de sağlık taramaları olduğunu belirten Başkan Hakan Tütüncü, 66 mahallede belediyenin sağlık tırı ile her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen sağlık taramaları ile erken teşhis ve tedavi hizmeti sunduklarını ifade etti. Kalp sağlığı ve kanser taramalarında risk unsuru taşıyan vatandaşların hastaneye sevki tedavi ve takibini yaptıklarını ifade eden Başkan Tütüncü, sağlığın her alanında Kepez'in çok ileriye gittiğinin altını çizdi.



Yılda 700 bin Lira vatandaşın cebinde kalıyor



Belediye Sağlık Merkezi'nin alt katında hizmet veren Belediye Laboratuvarını inceleyen heyete bilgiler vermeye devam eden Tütüncü, kan, biyokimya, hemogram gibi test hizmetlerin yanında belediye olarak attıkları önemli bir adım olan talasemi testini anlattı. Yeni evlenen vatandaşlara dışarının dörtte bir fiyatına sunulan talasemi testi ile yılda 700 bin liranın Kepezlilerin cebinde kaldığını anlatan Tütüncü, sağlığın yanında ekonomiye de önemli katkılar yaptıklarını kaydetti.



Halk eczanesi Kepez'de



Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak önemli işlere imza atılan bir sağlık merkezinin hizmette olduğunu anlatan Tütüncü, Antalya Eczacılar Odası iş birliği ile başlattıkları ilaç topla kampanyası ile açtıkları Halk Eczanesi'nin meclis üyelerine gezdirdi. Evlerde kullanılmayan fazla ilaçların milli servet olarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılmak üzere yeniden raflardaki yerini aldığını söyleyen Tütüncü, ihtiyaç sahibi vatandaşa ilacında ücretsiz karşılandığını belirtti.



Konferans salonunda gerçekleşen toplantıda Belediye Sağlık Merkezi hakkında önemli bilgiler paylaşan ve meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Tütüncü, ardından heyet ile birlikte merkezi gezdi. Diş, psikolog, diyetisyen ve göz polikliniklerin gezen heyet, son teknoloji cihazları inceledi. Röntgen cihazından taşınabilir ağız ve diş sağlığı cihazlarına kadar her şeyi takdirle inceleyen ekip, Başkan Tütüncü ve bürokratlarını tebrik etti. Başkan Tütüncü, hizmete başlayan Belediye Sağlık Merkezi'nin resmi açılışının da çok yakında yapılacağını ifade etti. - ANTALYA