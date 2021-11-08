Tütüncü, Antalya'nın batı ilçelerinde

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hafta sonu Antalya'nın batı ilçeleri Kaş ve Finike'yi ziyaret etti. Kaş Belediyesi'nin yatırım projelerini inceledi, esnafla buluştu.

Kaş ziyaretinde Başkan Tütüncü'yü, ilçenin Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve ekibi karşıladı. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette heyet Kaş Belediyesi'nin vizyon projelerini inceledi. Başkan Tütüncü, beraberindeki heyetle yapım aşaması devam eden Gündüz Bakımevi ve Kreş Binasını, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ve Kültür Merkezini gezdi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'dan ilçeye kazandırılan ve yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek yatırımlar hakkında bilgi alan Tütüncü, inceleme gezisinin ardından Kaş esnafıyla buluştu. Başkan Tütüncü, esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın Kasım Ayı Büyükşehir Belediye Meclisi grup toplantısına katıldı.

Tütüncü, köy pazarında

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cumartesi günü Kaş ile başlayan ilçe gezisini Pazar günü Finike ile sürdürdü. Finike-Aykırtca da yol üzerinde kurulan köy pazarını ziyaret etti. Köylüler ve pazara gelen alıcılarla sohbet eden Başkan Tütüncü, köy pazarında gördüğü kız çocuklarına bebek, erkek çocuklarına da araba hediye etti. Antalya'ya dönüşte Korkuteli İlçesi'nde bir ailenin de evine konuk oldu. - ANTALYA