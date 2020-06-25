Tütüncü, Ankara'dan Antalya'ya 'Gençlik Kampı' ve 'Millet Bahçesi' müjdeleriyle dönüyor.
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Tütüncü, Ankara'dan Antalya'ya 'Gençlik Kampı' ve 'Millet Bahçesi' müjdeleriyle dönüyor.

Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'ya 'Gençlik Kampı' ve 'Millet Bahçesi' müjdeleriyle dönüyor.

Tütüncü, Ankara'dan Antalya'ya 'Gençlik Kampı' ve 'Millet Bahçesi' müjdeleriyle dönüyor.
25.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:27

Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'ya 'Gençlik Kampı' ve 'Millet Bahçesi' müjdeleriyle dönüyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçesine kazandıracağı yeni eserler ve projeler için Ankara'ya gitti. AK Parti Antalya Milletvekilleri ile beraber Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden ve görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Tütüncü, "Antalya'ya güzel ve müjdeli haberlerle dönüyoruz" dedi. Ziyaretin odağında Antalya'ya ve Kepez'e kazandırılacak yeni eserler ile yapılacak yeni hizmetlerin olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "İnşallah verimli geçen görüşmeden sonra Antalya'ya güzel haberlerle önemli müjdelerle dönüyoruz. Bu müjdelerden ilki; Bakanlığımız işbirliğiyle Antalya'ya son derece güzel bir 'Gençlik Kampı' kazandıracağız. Bu konuyla alakalı kendilerinden yer tahsisi konusunda destek istedik. Sağ olsunlar sayın bakanımızda bu konuda bize gerekli desteği vereceğini ifade ettiler ve bürokratlarına gerekli talimatları verdiler. Antalya ya 35.000 m2 büyüklüğünde güzel bir çam ormanları içerisinde, gençlerin doğa ile buluşabilecekleri, yaz tatilleri başta olmak üzere, tatillerinde farklı bir eğitim ortamını yakalayabilecekleri, doğa ile bütünleşebilecekleri ve çeşitli sosyal projelerle gençlerimizle birlikte olabileceğimiz, son derece özel, nadide bir gençlik kampını bölgemize kazandırıyoruz. Aynı zamanda sadece 'Gençlik Kampı' değil, gençlere yönelik endemik bir bahçeyi de buranın içerisinde hayata geçireceğiz ki; bu bizim için çok önemli bir proje olacak, eserlerimizden birisi olacak." diye konuştu.

Millet Bahçesi

Bir diğer müjdenin ise Antalya'ya kazandırılacak 'Millet Bahçesi' olduğunu ifade eden Başkan Tütüncü, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile belediyemizle ortaklaşa Antalya'ya, Kepez'e güzel bir 'Millet Bahçesi' kazandırmanın da gayreti içerisinde olacağız. Bununla da ilgili çalışmalarımız başladı. Sayın bakanımız, Antalya'ya güzel bir 'Millet Bahçesi' kazandırılacağını bakanlığımız eliyle ifade ettiler. O noktada da bakanlığımızla güçlerimizi birleştirmek suretiyle, güzel bir çalışma programı oluşturduk. İnşallah çok yakında Antalya'ya nice markalı parklar kazandıran Kepez Belediyesi, Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte güzel bir 'Millet Bahçesi' de kazandıracak. Kepez'in cazibesine de önemli bir katkı sağlayacak. Şehrin merkezinde güzel bir 'Millet Bahçesi' olacak."dedi.

İmar ve mülkiyet

Ziyaret sırasında imar ve şehircilikle ilgili konuların da görüşüldüğüne değinen Başkan Tütüncü, "İmar ve şehircilikle ilgili değişik mahallelerimizi ilgilendiren konularla alakalı gerekli görüşmelerimizi de yaptık. Özellikle imar ve mülkiyet sorunlarının çözülmesi konusunda da sayın bakanımızın Kepez'e verdikleri destekler için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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