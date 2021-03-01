Tütün yüklü tırın devrilmesi sonucu trafik aksadı
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Tütün yüklü tırın devrilmesi sonucu trafik aksadı

01.03.2021 08:56 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:00

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tütün yüklü tırın devrilmesi sonucu yolda konvoy oluştu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tütün yüklü tırın devrilmesi sonucu yolda konvoy oluştu.

Yüksel Geyik idaresindeki 02 KR 733 plakalı tütün yüklü tır, Nazilli-Denizli kara yolu Dallıca Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.

Tütün kutularının yola savrulması nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken yolda uzun araç konvoyu oluştu.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Tütün yüklü tırın devrilmesi sonucu trafik aksadı
Tütün yüklü tırın devrilmesi sonucu trafik aksadı
Tütün yüklü tırın devrilmesi sonucu trafik aksadı
Tütün yüklü tırın devrilmesi sonucu trafik aksadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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