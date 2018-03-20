Tütün Üreticisi 'Destek' İstiyor

Samsun Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, tütünün de tarım ürünü olarak kabul edilerek devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Tüccara getirdikleri ürünleri satmak isteyen üreticilerle konuşan Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, tütüne de diğer tarım ürünlerine verilen desteğin verilmesini istedi. Tosuner, "19 liraya satılan tütünün bugün 17 lira maliyeti var. Üreteci tütünü 25 liraya satarsa para kazanır. Çiftçi çok mağdur. Devletimiz bu tütünü tarım ürünü bildiği halde, tarım ürününün dışına çıkarttı ve destek vermiyor. Tütünü tarım ürünü olarak kabul etmezse kırsalda göç yüzde 30'lara ulaşacak. Üretici masrafını kurtarmadığı için yapmıyor, tütünden başka da bir gelir kaynağı yok. Tütünün de tarım ürünü olarak kabul edilmesi lazım" dedi.

"Yasaksa hiç yapılmayacaksa yapmayalım"

Çetinkaya Mahallesi'nden üretici Can Ahmet Kurt ise, "Bu sene teslim ettiğim tütünden karımız yok, zararımız çok. 10 liraya tütün dizdiriyoruz, 17 liraya mal ediyoruz, 19 liraya tütün satıyoruz. Biz destek istiyoruz. Buğdaya, mısıra, silaja, çeltiğe verdiği gibi destek istiyoruz. Bakanımızdan ricamız bu. Tütüne hiçbir destek yok. Yasaksa hiç yapılmayacaksa yapmayalım" diye konuştu.

Barış Mahallesi'nden üretici Mehmet Kansız ise, "Genelde Bafra Ovası tütün üzerine yürüyor. 18-46 bir torba gübre 95 lira, tütün 19 lira. Üretici nasıl yapacak? Mazot olmuş 5 lira. Bafra kırsalda tütün ovası. Bu beyaz lahana olayı değil. Ben bugün 1 ton tütün satıyorsam benden stopaj parası kesiyor, benden vergi alıyor. Benden vergi aldın mı destek vermen lazım. Bir buğdayla bir tütünle olmuyor. Özellikle çiftçinin istediği mazot, gübre. Bugün gübre 50 lira olursa ben 2 ton daha fazla yaparım. Gübreyi alamadığım için tütünü 1 tonla geçiriyorum. 5 çocuğum var. Bugün 1 ton tütünle geçinebilir mi" şeklinde konuştu.

Tütün üreticileri, diğer tarım ürünlerine verilen desteğin tütüne de verilmesini istiyor. - SAMSUN