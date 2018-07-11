Tütün Üreticilerinin Sorunları

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Üreticilerin ürününü rahatça satabileceği birden fazla kooperatifin olması gerektiği düşüncesindeyiz." dedi.

Tutdere, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Adıyaman'daki tütün üreticilerinin sorunlarına değindi.

Geçtiğimiz yasama yılında, üreticilerin kuracağı kooperatiflere tütün tesisi yapma ve ticaret yetkisi verildiğini anımsatan Tutdere, bu düzenlemeye paralel olarak 2 Temmuz 2018'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tütün üretim kooperatiflerinin kuruluş esaslarını belirleyen bir tebliğ yayımlandığını, tebliğde her ilçe merkezinin bir çalışma bölgesi olarak ilan edildiğini söyledi.

Tebliğe göre söz konusu çalışma bölgelerinde tek bir kooperatifin kurulmasının esas alındığını anlatan Tutdere, bu durumun kanunun ruhuna aykırı olduğunu savundu.

Her ilçede bir kooperatifin kurulmasının beraberinde tekelleşmeyi getireceğini öne süren Tutdere, şöyle konuştu:

"Düzenlemenin bu şekilde hayata geçmesi, ilerleyen süreçte kooperatiflerin üretici üzerinde baskı oluşturması ve istediği fiyatı çiftçiye dayatması sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle her çalışma bölgesinde tek bir kooperatifin kurulmasının esas alınmasının öncelikle yasanın ruhuna aykırı olduğunu, bu durumun üreticilerin aleyhine olduğunu söylüyoruz. Bakanlığın bu düzenlemeden derhal geri adım atmasını bekliyoruz. Üreticilerin ürününü rahatça satabileceği birden fazla kooperatifin olması gerektiği düşüncesindeyiz."

Tutdere, kıyılmış tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen hapis cezalarının da kaldırılması için gerekli mücadeleyi vereceklerini sözlerine ekledi.