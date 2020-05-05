Tütün üreticileri hayalleri için tarlada

MUĞLA'da, koronavirüse karşı alınan tedbirlere rağmen tarımda üretim aksamadan sürüyor.

MUĞLA'da, koronavirüse karşı alınan tedbirlere rağmen tarımda üretim aksamadan sürüyor. Türkiye'de tütün üretiminde önemli konumunda yer alan Muğla'da aileler; çocuklarını okutma, genç kızlar ise çeyiz hazırlama hayaliyle tarlada çalışıyor.Ege'de tütüne 1990'da kota getirilmesiyle umudunu zeytine bağlayan yüzlerce aile, Muğla ve ilçelerinde özel sektörün ihtiyaca göre alım yapması nedeniyle tütün ekimine yeniden dönüş yapmaya başladı. Kullanımı son yıllarda giderek yaygınlaşan makineler yardımıyla tarlalarını temizleyerek ekime hazırlayan çiftçiler, tütün fidelerini toprakla buluşturuyor. Çiftçiler, yaklaşık 3 ay sonra zahmetli bir tütün hasadıyla topladıkları tütün yapraklarını tek tek iplere dizerek seralarda kurutmaya bırakacak. Üretime katılan kadınlar ise saat 07.00'den akşam güneş batıncaya kadar 100 TL yevmiyle ile çalışarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınların çoğu çocuklarının eğitim masrafı için genç kızlar ise çeyizini hazırlamak amacıyla tarlada çalışıyor. Yoğun iş temposuna aldırış etmeden birbirleriyle şakalaşan kadın çiftçilerin yüzlerindeki gülümseme ise eksik olmuyor.'TADI ACI OLSA DA HAYALLER TATLI'

Çiftçi Yücel Ertan ise beraberindeki eşi, 3 kızı ve 2 oğluyla birlikte tütün dikimi öncesi naylon seralar altında fideler yetiştiriyor. Ertan, "Tütün ekimi için fide hazırlığı yapıyoruz. Fidenin iyi yetişmesi için içindeki otların temizlenmesi gerekiyor. Ben, eşim, 3 kızım ve 2 oğlum olmak üzere 7 kişi çalışıyoruz. Ülker yağmurlarının sona ermesinden sonra tütün dikimine başlayacağız. Bu yağmurlar geçmediği zaman toprakta sıkışma oluyor. Bu yıl 50 dönümlük alanda dikim yapacağız. Tütüncülük bizlere atalarımızdan kalma. Ayrıca gelir elde ediyoruz. Tadı acı olsa da tatlı hayallere dönüşüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA