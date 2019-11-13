Tütün üreticileri, çekler karşılıksız çıkınca suç duyurusunda bulundu

13.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:28

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir grup tütün üreticisi, sattıkları ürünler karşılığında aldıkları çeklerin karşılıksız çıktığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



Doğanşehir ilçesinde çok sayıda tütün üreticisi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek dolandırıldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Üreticiler, ilçeden birisinin aracılığı ile yaklaşık 7 milyon TL tutarında tütünlerini çek karşılığında verdiklerini ancak ödeme yapılmadığını ve dolandırıldıklarını iddia ederek şahıslarda şikayetçi oldular.



Yaklaşık 96 ton tütünün çek karşılığında 100'den fazla üreticiden alındığı iddia edilirken üreticiler mağdur olduklarını ve şahısların yakalanması için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA