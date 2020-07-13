Tütün satışı gerçekleştiren iş yerlerine denetim yapıldı Denizli'de tütün satışı gerçekleştiren iş yerlerine yapılan denetimlerde yasadışı yollarla kaçak tütün satışı gerçekleştiren 6 şahıs gözaltına alınırken farklı çeşitte ürünler ele geçirildi.

Denizli'de tütün satışı gerçekleştiren iş yerlerine yapılan denetimlerde yasadışı yollarla kaçak tütün satışı gerçekleştiren 6 şahıs gözaltına alınırken farklı çeşitte ürünler ele geçirildi.

Denizli İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri kent genelinde tütün mamulü satışı gerçekleştiren iş yerlerini denetledi. Yasadışı yollarla tütün ve mamullerinin satışını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde 6 kişi gözaltına alındı. Denetimler kapsamında 11 bin 700 adet dolma sigara, 11 bin 400 makaron, 116 adet sigara kağıdı, 58 kilogram tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA