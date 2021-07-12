Tütün satışı eylemcilerine 10 tutuklama

ADIYAMAN'da, geçen hafta satış yetki belgeleri olmadığı için tütün satmalarına izin verilmediği gerekçesiyle eylem yapan, yolu trafiğe kapatan ve kalabalığı provoke ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u, tutuklandı.

ADIYAMAN'da, geçen hafta satış yetki belgeleri olmadığı için tütün satmalarına izin verilmediği gerekçesiyle eylem yapan, yolu trafiğe kapatan ve kalabalığı provoke ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u, tutuklandı.

Yetki belgesi olmadan tütün ve tütün ürünlerinin satışının yasaklanmasının ardından, geçen hafta çarşamba günü uygulamayı protesto etmek için eylem düzenleyenler, Adıyaman-Kahta, Adıyaman-Çelikhan ve Adıyaman-Gölbaşı karayolunu trafiğe kapattı. Polis, uyarılarına rağmen dağılmayan kalabalığı provoke ettiği öne sürülen 16 kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan