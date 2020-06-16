Tütün operasyonunda milyonlarca malzeme ele geçirildi
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Tütün operasyonunda milyonlarca malzeme ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince tütün ve tütün mamullerinin satışına yönelik düzenlenen operasyonda bir depoda milyonlarca malzeme ele geçirildi.

Tütün operasyonunda milyonlarca malzeme ele geçirildi
16.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:54

Tekirdağ'da polis ekiplerince tütün ve tütün mamullerinin satışına yönelik düzenlenen operasyonda bir depoda milyonlarca malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yasa dışı tütün ve tütün mamullerinin satışına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen tütün ve tütün mamüllerin, izin belgesi olmadan faaliyet yürüttüğü anlaşıldığından iş yeri ve depolarında arama yapıldı. Yapılan aramada 3 milyon 481 bin adet farklı markalarda bandrollü makaron, 2 kilo 787 gram bandrollü kıyılmış tütün, 118 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 471.5 kilogram nargile tütünü, 105 bin adet sigara süngeri, 142 bin 560 adet sigara filtresi, 2 milyon 424 bin 250 adet sarma kağıdı ve 29 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. İşletme sahibi S.Ü. hakkında 4733 SKM maddeleri gereği idari işlem yapılarak, ele geçirilen ürünler hakkında mülkiyetin kamuya geçirilmesi tedbiri uygulanacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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