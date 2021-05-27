Tütün mamulleri ve içeceklerde ÖTV uygulaması değişikliğine gidildi
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Tütün mamulleri ve içeceklerde ÖTV uygulaması değişikliğine gidildi

Tütün mamulleri ve içeceklerde ÖTV uygulaması değişikliğine gidildi
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Tütün mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içeceklerin komisyoncu veya konsinyi işletmeye tesliminde özel tüketim vergisi (ÖTV) doğacak.

Tütün mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içeceklerin komisyoncu veya konsinyi işletmeye tesliminde özel tüketim vergisi (ÖTV) doğacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, (III) Sayılı Liste kapsamındaki tütün mamulleri, alkollü ve alkolsüz içecek gibi ürünlerin komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere teslimi anında meydana gelecek.

Mükelleflerin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle mal satışında, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, söz konusu teslime ilişkin hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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