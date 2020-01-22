Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri belirlendi

22.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:47

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belge bedeli bu yıl 8 bin 700 lira olacak.



Tarım ve Orman Bakanlığının'ın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle, tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 yılı bedelleri belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle