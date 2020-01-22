Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri belirlendi
Haberler » Dünya » Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri belirlendi - Haberler

Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri belirlendi

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belge bedeli bu yıl 8 bin 700 lira olacak.Tarım ve Orman Bakanlığının'ın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle, tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 yılı bedelleri belirlendi

22.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:47
Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri belirlendi

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belge bedeli bu yıl 8 bin 700 lira olacak.


Tarım ve Orman Bakanlığının'ın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle, tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 yılı bedelleri belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri