Tütün kullanımı önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada

ABD'de Sağlığın Değerlendirilmesi Enstitüsünce yürütülen bilimsel araştırmayla 1990'da ölüm nedenleri arasında 4. sırada yer alan tütün kullanımının, 2017'de yüksek tansiyondan sonra 2. sıraya yükseldiği belirlendi.

Tütün kullanımı önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada

ABD'de Sağlığın Değerlendirilmesi Enstitüsünce yürütülen bilimsel araştırmayla 1990'da ölüm nedenleri arasında 4. sırada yer alan tütün kullanımının, 2017'de yüksek tansiyondan sonra 2. sıraya yükseldiği belirlendi.

Kaynak: Dunya.com

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