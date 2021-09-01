Tütün kooperatifleri çalıştayı düzelendi
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Tütün kooperatifleri çalıştayı düzelendi

Tütün kooperatifleri çalıştayı düzelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın geleneksel tarım ürünlerinden olan ve gelir açısından ilin ekonomisinde önemli bir yer tutan tütünün kooperatifleşmesi süreci ile ilgili çalıştay düzenlendi.

Adıyaman'ın geleneksel tarım ürünlerinden olan ve gelir açısından ilin ekonomisinde önemli bir yer tutan tütünün kooperatifleşmesi süreci ile ilgili çalıştay düzenlendi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen Tütün Kooperatifleri Çalıştayına Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı Bürokratları, ilçe belediye başkanları, Adıyaman il ve ilçelerde kurulan tütün kooperatifi başkanları ile üreticiler katıldı.

Düzenlenen Çalıştayda Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı Bürokratları tarafından Adıyaman'da tek başına sarmalık kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütünün üretildiği merkezlerde kurulan kooperatifleşme süreci ile ilgili bilgiler verildi.

Tek başına içilebilme vasfına sahip tütünün çözüme kavuşturulması için Adıyaman'a atandığı ilk günden beri konuyu büyük bir titizlikle takip ettiklerini dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, " Bu anlamda tütün kooperatiflerimizin önündeki engelleri aşmak, tütün üreticisinin emeğinin karşılığının yeterince alınabilmesi için devlet olarak valilik olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. bundan sonra da yapacağız. Özellikle kooperatiflerden ricam bu konuda acele etmeleridir. Çünkü sayılı gün doluyor. Maalesef yılbaşından sonra tütün yasak kapsamına girecek. Bunun tek çözümü de kooperatifleşmekten geçiyor. Lütfen manipülasyon niteliğindeki yanlış yönlendirmelere itibar etmeyin. Kooperatifler çözüm değildir diyenlere kulaklarınızı tıkayın. Biz kooperatiflerimizi kurduk, başarılı olacağız. Tütünümüzü ihraç edeceğiz. Bu tütünü yurt dışına ihraç ettiğimizde sıfır vergi alınacaktır. Adıyaman tütünü ihracata uygun bir tütündür. Adıyaman tütünü endemik bir tütün olması dolayısıyla dünyada eşi benzeri olmayan herhangi bir katkı maddesi eklenmeden tek başına içilebilir bir tütün. Biz bunu daha iyi nasıl pazarlarız, daha iyi nasıl tanıtırız ve daha iyi fiyata nasıl satarızın peşinde olacağız. Bugüne kadar her zaman üreticimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar'ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı Bürokratları, tütünün üretildiği merkezlerde kurulan kooperatifleşme süreci ile ilgili kooperatif başkanlarının ve üreticilerin sorularını cevaplandırdı. - ADIYAMAN

Tütün kooperatifleri çalıştayı düzelendi
Tütün kooperatifleri çalıştayı düzelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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