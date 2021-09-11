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Tütün hasadı başladı

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Tütün hasadı başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal kesimde tütün hasadı başladı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal kesimde tütün hasadı başladı.

Türkiye'nin tütün ambarı olarak nitelendirilen Samsun'da kırsal kesimlerde tütün hasadı başladı. Bafra'da 67 mahallenin tek geçim kaynağı olan tütünde üreticiler bu sene artan maliyetler dolayısıyla tütünün pek para etmediğini söylese de gece-gündüz tarladaki tütünlerini hasat ediyorlar.

"5 yıl önce her yerde tütün ekiliyordu, birçok aile şehre göçmeye başladı"

Tütün üretiminde artan maliyetler yüzünden pek kar elde edemediklerini dile getiren Kamberli Mahallesi tütün üreticilerinden Enver Tütüncü, "Çocukluğumdan veri tütün işindeyim. Maliyetler son dönemde oldukça arttı. Masraflardan dolayı bu yıldan sonra tütün yapmak istemiyorum. Ben 20 dönümde tütün üretiyorum. Kırsal olduğu için 3 ton ürün anca alırım. Ovadakilerle masrafımız aynı ama verimimiz 3'te 1 oranında daha az. Geçen sene tütün 27,5 TL'ydi bu sene ise 30 TL oldu. Tütün çok zor bir ürün. Neredeyse hiç uyumadan hasat ediyoruz. Buradaki birçok hane tütün üretimini bıraktı. Tarlalar hep boş kalmaya başladı. 5 yıl önce her yerde tütün üretiliyordu. Fiyatlar seneye de böyle olursa çiftçiliği bırakıp, iş bulmaya çalışacağım" dedi.

"Kırsaldaki çiftçinin tütün yapmaktan başka şansı yok"

Kırsalda bulunan çiftçilerin tütün ekmekten başka çaresinin olmadığına dikkat çeken Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Karadeniz'in en verimli ovalarından birisi Bafra Ovası'dır. Ovayı 2'ye böldük. Ova ve kırsal kesimde tarım yapıyoruz. Kırsalda 100 yılı aşkın bir süredir tütünle uğraşılıyor. 2006 yılına kadar devlete 30 bin ton tütün satan bir ilçeydik. Bunun 28 bin tonu tamamen kırsal kesimde üretiliyordu, diğer kısmı da ovada üretiliyordu. Teknolojinin gelişmesiyle ve sulama imkanlarının artmasıyla ovada artık başka ürünler üretiliyor. Tütünün özelleşmesinin ardından Bafra'da 5 firma tütün alımı yapıyor. Bu firmalar üreticiyi kıskaca almış durumda. Maalesef kırsaldaki çiftçinin tütün yapmaktan başka bir şansı yok. Yabani hayvanlar kırsalı sardı. Av yapacak kimse de yok" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Tütün hasadı başladı

Tütün hasadı başladı

Tütün hasadı başladı

Tütün hasadı başladı

Tütün hasadı başladı

Tütün hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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