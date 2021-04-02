Tütün denetim ekiplerine hizmet içi eğitim verildi

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından kentte tütün ve tütün mamullerinin kullanılmasının önlenmesi amacıyla sahada görev alan ekiplere hizmet içi eğitim verildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından kentte tütün ve tütün mamullerinin kullanılmasının önlenmesi amacıyla sahada görev alan ekiplere hizmet içi eğitim verildi.

Hacı Hidayet Doğruer Toplantı Salonunda verilen eğitime il ve ilçelerde tütün denetiminde görevli personel katıldı. Eğitimde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Sorumlusu Uzman Ziya Bilgin, KETEM birimi doktorlarından Elmas Şen ile Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi personeli Tuncay Deniz tarafından katılımcılara tütün kontrolü alanında bugüne kadar yapılan çalışmalar, tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenmenin yanı sıra denetimde etkin iletişim ve krizle baş etme, etkin denetim yöntemleri ile denetimde karşılaşılan sorun ve çözümler konularında bilgiler verildi. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda uygulamada standardın sağlanması, ülkede bu alanda yapılan ve diğer ülkelere referans olan çalışmaların anlatılması, denetimlerin daha etkin ve verimli olmasına yönelik planlamalar gözden geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı