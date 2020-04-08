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Tütün bağımlılığından kurtulmak için Yeşilay'dan yardım talebi arttı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele merkezlerini sigarayı bırakmak için arayanlarda yüksek oranda artış olduğunu belirtti.

08.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:08
Tütün bağımlılığından kurtulmak için Yeşilay'dan yardım talebi arttı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele merkezlerini sigarayı bırakmak için arayanlarda yüksek oranda artış olduğunu belirtti.

Öztürk, bağımlılıkla mücadelede birçok alanda ücretsiz hizmet verdiklerini hatırlatarak, Yeşilay'ın bu süreçte tütün bağımlılığıyla ilgili yaptığı çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Koronavirüsün en çok problem oluşturduğu organın akciğerler olduğunu belirten Öztürk, tütün ürünleri kullanımının yol açtığı KOAH hastalığının bu virüste belirleyici rol oynadığını söyledi.

Akciğerlerde önceden hasar olması halinde enfeksiyonun yerleşmesinin daha kolay olduğunu ifade eden Öztürk, "Bu nedenle vücut virüsle mücadelede çok ciddi anlamda zorlanıyor. Sigaranın akciğer üzerine yaptığı zararlar çok ama en bilinen iki temel zarar var, koronavirüsle alakalı. Birincisi, tütün ürünleri bağışıklık sistemini düşürüyor. İkincisi ise, akciğerlerde nefes almamızı sağlayan borucuklar var. O borucuklarda yabancı maddeyi dışarı atmaya çalışan bir sistem var, sigara kullanımı ile bu sistem bozulmuş oluyor. Dolayısıyla enfeksiyonun yerleşme oranı çok yükseliyor." değerlendirmesini yaptı.

Online terapi hizmeti

3 yıldır Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile tüm bağımlılıklarla mücadele ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Öztürk, 36 ilde toplam 41 YEDAM merkezi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu merkezimize çağrı merkezleri vasıtasıyla isteyenler ulaşabiliyor, daha sonra da yüz yüze görüşmeler yapılıyordu. Bu son süreçte sigara konusuna yoğunlaştık. Özellikle bununla ilgili bir kamu spotu hazırladık. Bu süreçte sigarayı bırakmak isteyen insanlarımızın nasıl bırakacakları konusunda yardımcı oluyoruz. Bize telefonla ulaşıyorlar. Görüşme sonrasında normalde yüz yüze görüşüyorlar. Bu süreçte ise online terapi veriyoruz. Klinik psikologlarımızla görüşüyorlar. Telefon üzerinden de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Şu anda 100'ün üzerinde klinik psikologumuzla ve psikologlarımızla bu hizmeti vermeye başladık. Kapasitemizi birkaç gün içerisinde daha da artıracağız."

Öztürk, sigaranın zararlı olduğunun yıllardır bilindiğini ancak koronavirüs salgını süreciyle insanların daha da bilinçlendiğini ve bırakma yönünde taleplerin arttığını kaydetti.

Normal günlere göre sigarayı bırakma yönünde talep artışı olduğunu belirten Öztürk, "Özellikle kamu spotunun yayına girmesiyle aramaların neredeyse yüzde 85-90'ı tütünle ilgili oldu. Bu aslında bizi şöyle mutlu ediyor, insanımızın böyle bir kararlılığı var. Arayanlar, 'tütünü bırakmak istiyorum' ya da 'bıraktıktan birkaç gün sonra zorlanıyorum, ne yapmam gerekiyor?' şeklinde danışıyor. İnsanımızın bu yönde talebi olduğunu, zorlandıklarında da desteğe ihtiyaç duyduklarını görüyoruz ve Yeşilay olarak bu desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sigarayı bırakmanın tam zamanı"

Koronavirüsle duyarlılığın arttığını, nefes almanın ne kadar önemli olduğunun kamuoyuna daha çok yansıdığını belirten Öztürk, "Aslında her zaman bırakmamız gerekiyor ama şu anda bütün dünyada belki de yüzyılın en büyük problemlerinden birini görüyoruz. Koronavirüs salgını açık ve net bir şekilde önümüzdeyken her organımız kıymetli ama hava almak, nefes almak çok kıymetli bir şeydir. Bu organımızı lütfen temizleyelim ve sigarayı bırakalım. Sigarayı bırakmanın tam zamanı." diye konuştu

Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar 'yıllardır kullandım şimdi bıraksam ne olur?' diye düşünebilir. Asla böyle düşünmesinler. Çünkü araştırmalara göre sigarayı bıraktıktan sonra günbegün bütün vücudunuzda sigaranın oluşturduğu olumsuz etkiler azalıyor. Akciğerin oksijen kullanma kapasitesi artıyor. Daha kolay nefes alabiliyorsunuz. Bu anlamda kendilerini motive etsinler, hiçbir şey için geç değil. Sigara bağımlılığı diğer bağımlılıklar gibi değil. Yoksunluk dediğimiz hadise diğer bağımlılığa göre daha az. Karar ve irade burada çok önemli."

Kaynak: AA

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