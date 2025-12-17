Yerli üretim ve tasarruf bilinci okullarda anlatıldı

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası', Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen anlamlı bir programla kutlandı.

Mezitli Dr. Hakan Kundak İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, il protokolü ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Programda konuşan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, haftanın amacının öğrencilere küçük yaşlardan itibaren tutumlu olma, yatırım bilinci kazanma ve yerli ürünlere sahip çıkma sorumluluğunu aşılamak olduğunu vurguladı.

Özdemirci konuşmasında, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın yalnızca yerli ürünleri tanımakla sınırlı olmadığını belirterek, "Bu hafta; emeğe saygıyı, üretim bilincini, tasarruf ahlakını ve milli sorumluluğu nesillerimize kazandırma fırsatıdır. Tutumlu olmak cimrilik değil, israf etmemektir. Yerli malı kullanmak ise ülkesine ve geleceğine duyulan güvenin ifadesidir" dedi.

Atatürk'ün "Milli ekonomi, bağımsızlığın temelidir" sözünü hatırlatan Özdemirci, eğitim camiasının çocuklara yalnızca bilgi değil, değer de kazandırmakla yükümlü olduğunu ifade etti. Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli teknolojide önemli bir ivme yakaladığını dile getiren Özdemirci, öğrencilere tasarruflu davranışların gelecekte büyük yatırımların kapısını aralayabileceğini söyledi.

Programda daha sonra söz alan Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan ise 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın, milli ekonominin güçlenmesi yolunda atılacak adımların temelini oluşturduğunu belirterek, yerli üretime ve tasarrufa verilen önemin altını çizdi.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Okul öğrencileri tarafından sahnelenen 'Biz Yaptık' adlı gösteri, yerli üretimin önemini anlatırken, 'Yatırım Zamanı' adlı şiir ise tutumlu olmanın ve doğru yatırım yapmanın önemini duygusal bir anlatımla izleyicilere aktardı.

Program, protokol üyeleri ve davetlilerin, öğrencilerin yerli ürün konulu çalışmalarının yer aldığı sergi alanını gezmesiyle sona erdi. Öğrencilerin el emeği ürünleri ve bilgilendirici panolar büyük beğeni topladı. - MERSİN