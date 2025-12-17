Haberler

Yerli üretim ve tasarruf bilinci okullarda anlatıldı

Yerli üretim ve tasarruf bilinci okullarda anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' kapsamında etkinlik düzenlendi. Eğitim camiası, öğrencilere tasarruf, yerli ürün kullanımı ve yatırım bilinci aşılamak için bir araya geldi.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası', Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen anlamlı bir programla kutlandı.

Mezitli Dr. Hakan Kundak İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, il protokolü ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Programda konuşan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, haftanın amacının öğrencilere küçük yaşlardan itibaren tutumlu olma, yatırım bilinci kazanma ve yerli ürünlere sahip çıkma sorumluluğunu aşılamak olduğunu vurguladı.

Özdemirci konuşmasında, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın yalnızca yerli ürünleri tanımakla sınırlı olmadığını belirterek, "Bu hafta; emeğe saygıyı, üretim bilincini, tasarruf ahlakını ve milli sorumluluğu nesillerimize kazandırma fırsatıdır. Tutumlu olmak cimrilik değil, israf etmemektir. Yerli malı kullanmak ise ülkesine ve geleceğine duyulan güvenin ifadesidir" dedi.

Atatürk'ün "Milli ekonomi, bağımsızlığın temelidir" sözünü hatırlatan Özdemirci, eğitim camiasının çocuklara yalnızca bilgi değil, değer de kazandırmakla yükümlü olduğunu ifade etti. Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli teknolojide önemli bir ivme yakaladığını dile getiren Özdemirci, öğrencilere tasarruflu davranışların gelecekte büyük yatırımların kapısını aralayabileceğini söyledi.

Programda daha sonra söz alan Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan ise 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın, milli ekonominin güçlenmesi yolunda atılacak adımların temelini oluşturduğunu belirterek, yerli üretime ve tasarrufa verilen önemin altını çizdi.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Okul öğrencileri tarafından sahnelenen 'Biz Yaptık' adlı gösteri, yerli üretimin önemini anlatırken, 'Yatırım Zamanı' adlı şiir ise tutumlu olmanın ve doğru yatırım yapmanın önemini duygusal bir anlatımla izleyicilere aktardı.

Program, protokol üyeleri ve davetlilerin, öğrencilerin yerli ürün konulu çalışmalarının yer aldığı sergi alanını gezmesiyle sona erdi. Öğrencilerin el emeği ürünleri ve bilgilendirici panolar büyük beğeni topladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Avukat Rezan Epözdemir'in tutukluluğu devam edecek

Aylardır tutuklu olan Rezan Epözdemir'le ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
Nedeni de belli oldu! Dünyaca ünlü ada kırmızıya büründü

Nedeni de belli oldu! Dünyaca ünlü ada kırmızıya büründü
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Serdal Adalı rakam verdi: O parayı veren Rafa Silva'yı alır

Başkan rakam verdi: O parayı veren her takım Rafa Silva'yı alır
Birçok evde kullanılan temizlik ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Hanımların tercihiydi! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
Şarkıcı sahnedeyken elektrik akımına kapıldı

Genç şarkıcı sahnede yere yığıldı, sebebi herkesi şaşırttı
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
title