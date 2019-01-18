Tutukluya Soğuk İşkence" Haberine Soruşturma

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, bir gazetede yer alan "Tutukluya soğuk işkence" başlıklı habere soruşturma başlattı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "16 Ocak 2019 tarihli bir gazetenin 9. sayfasında yer alan Zehra Özdilek'e ait 'Tutukluya soğuk işkence' başlıklı, 'Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaloriferlerin yanmadığı, hükümlü/tutuklulara aileleri tarafından gönderilen kışlık kıyafetlerin verilmediği' iddiası ile yapılan gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve yönlendirici haber ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA