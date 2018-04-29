Tutuklunun İlaçlarının Verilmediği İddiasına Başsavcılıktan Yalanlama

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Halime Gülsu'nun adlı tutuklunun ölümüyle ilgili sosyal medyada yer alan "Ceza infaz kurumunda ilaçlarının verilmediği ve tedavisinin yapılmadığı" iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliğince 3 Mart 2018'de "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan Gülsu'nun aynı tarihte Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alındığı, beraberinde getirdiği ilaçların da kurum doktorları tarafından kontrol edilerek bir gün sonra kendisine teslim edildiği belirtildi.

Gülsu'nun tutuklu kaldığı süre zarfında 14 Mart tarihinde kurumun aile hekimi tarafından yapılan muayenesi sonucunda Tarsus Devlet Hastanesi dahiliye polikliniğine sevk edildiği anımsatılan açıklamada şöyle denildi:

"Tarsus Devlet Hastanesi dahiliye polikliniğinde 16 Mart tarihinde yapılan muayene sonucu Sisitemik Lupus Eritematozus kontrolü yapılıp kan tetkiki verilmiştir. 17 Mart tarihinde rahatsızlanması üzerine ambulans ekibi çağrılmış, tedavisi yaptırılmıştır. Kullanmış olduğu ilaçlar bittiğinde yenisi temin edilmiş kendisine teslim edilmiştir. Yine kardeşinin de kuruma getirdiği ilaçlar kendisine teslim edilmiştir. 11 Nisan tarihinde kurum aile hekimi tarafından muayene sonucu reçetesi düzenlenmiş, Tarsus Devlet Hastanesi dahiliye polikliniğine sevk edilmiştir. 16 Nisan tarihinde Tarsus Devlet Hastanesi dahiliye polikliniğindeki tedavisi sonucunda Mersin Şehir Hastanesi romatoloji polikliniğine sevki gerçekleştirilmiştir. Burada muayene ve tetkikleri yapılmış olup 'sonuçlarıyla tekrar kontrol uygundur' notu yazılmıştır."

Açıklamada, Gülsu'nun 27 Nisan'da 22.47'de rahatsızlanması sonucu 112 Acil Servis ekibinin çağrıldığı, yapılan muayenenin ardından 23.31'de kurumdan çıkışı yapılarak, Tarsus Devlet Hastanesi acil polikliniğine sevk edildiği aktarıldı.

Gülsu'nun hastanede 00.24'de muayeneye alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tetkik ve tedaviden sonra kuruma dönmek üzere hasta ring aracına alınmış ancak araçta tekrar rahatsızlandığı görülerek araç hareket etmeden tekrar acil servise getirilmiştir. Saat 03.10'da vefat etmiş olup, ölüm sebebinin eldeki bulgulara göre kalp krizi olduğu doktorlar tarafından belirtilmişse de nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından ölü muayene işlemi yapılarak, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp morguna gönderilmiştir."

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı aktarıldı.