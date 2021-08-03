Tutukluluk halinin devamını duydular, müştekiye saldırdılar
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Tutukluluk halinin devamını duydular, müştekiye saldırdılar

Tutukluluk halinin devamını duydular, müştekiye saldırdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de otomobil çalan sanığın yakınları, sanığın tutukluluk halinin devam etmesi kararını duyduktan sonra arabası çalınan müşteki şahsı darp etti.

Kayseri'de otomobil çalan sanığın yakınları, sanığın tutukluluk halinin devam etmesi kararını duyduktan sonra arabası çalınan müşteki şahsı darp etti.

Kayseri Adalet Sarayı 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde meydana gelen olayda, E.S.'nin otomobilini çalan ve tutuklu yargılanan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme çıkışında gözleri dönen sanık yakınları E.G., K.G., M.T., Y.A. ve otomobili çalınan E.S. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönmesiyle sanığın 4 yakını, E.S.'ye saldırdı. Polislerin müdahalesi sonrası kavga sonra ererken, sanık yakınları E.G., K.G., M.T. ve Y.A. gözaltına alındı. Müşteki E.S. ise adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Tutukluluk halinin devamını duydular, müştekiye saldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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