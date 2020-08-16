Tutuklu ve hükümlülerden korona virüsle mücadeleye destek Türkiye'de korona virüs ile etkin mücadele sürerken, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesindeki tutuklu ve hükümlüler, ceza infaz kurumlarındaki atölyelerde milyonlarca sağlık ürünü ve tonlarca hijyen malzemesi üretti.

Türkiye'de korona virüs ile etkin mücadele sürerken, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesindeki tutuklu ve hükümlüler, ceza infaz kurumlarındaki atölyelerde milyonlarca sağlık ürünü ve tonlarca hijyen malzemesi üretti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede birçok ülkeye kıyasla büyük bir başarı yakalayan Türkiye'de etkin mücadelenin adreslerinden biri de ceza infaz kurumları oldu. Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı doğrultusunda üretim planını değiştiren İşyurtları Kurumu, başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok kurum için hastane tekstil ürünleri ve hijyen malzemeleri imal ederek virüsle mücadelede pay sahibi olmayı sürdürüyor.

25 MİLYON MASKE, 110 TON KOLONYA ÜRETİLDİ

İşyurtları Kurumu bünyesindeki tutuklu ve hükümlüler, salgınla mücadelenin başladığı ilk günden itibaren sağlık ve hijyen malzemesi karşılanmasında büyük çaba gösteriyor. Tutuklu ve hükümlüler, mart ayından bu yana 24 milyon 650 bin 918 maske, 2 milyon 58 bin 306 tulum ve tek kullanımlık hastane ürünleri üretirken, 4 milyon 959 bin 283 spanç katlama işi yaptı. Hijyen ve temizlik malzemesi üretim kapasitesini de artıran İşyurtları Kurumu'nda son 5 ayda 110 ton limon, gül ve lavanta kolonyası üretildi. Ayrıca çamaşır suyundan yüzey temizleyiciye kadar 22 farklı alanda 3 bin 255 ton ürün kullanıma sunuldu. Onarıcı adalet kapsamında, ceza infaz kurumlarımızdaki hükümlü ve tutuklulara yönelik eğitim, sosyal sorumluluk ve mesleki eğitim programları düzenleyen İşyurtları Kurumu çatısı altındaki 323 müdürlükte 80 çeşit ürün üretilmeye devam ediyor.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA