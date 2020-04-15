Tutuklu Suudi düşünür Hamid yoğun bakıma alındı
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Suudi Arabistan, Twitter, Londra, Güncel

Tutuklu Suudi düşünür Hamid yoğun bakıma alındı

Suudi Arabistanlı düşünür, din adamı ve insan hakları aktivisti Abdullah el-Hamid'in yoğun bakımda olduğu duyuruldu.

15.04.2020 02:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 02:22
Tutuklu Suudi düşünür Hamid yoğun bakıma alındı

Suudi Arabistanlı düşünür, din adamı ve insan hakları aktivisti Abdullah el-Hamid'in yoğun bakımda olduğu duyuruldu.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hamid'in beyin kanaması geçirdiği ve geçen perşembe gününden bu yana komada olduğu belirtildi.

Londra'da raporlar yayınlayan bir ekiple Suudi Arabistan'daki insan haklarını belgeleyen El-Kıst (Al Qst) İnsan Hakları Kuruluşu ise açıklamasında, Hamid'in perşembe günü hapishaneden yoğun bakıma alındığını ve durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Söz konusu kuruluş ayrıca, Hamid'in reformist yanı ve hayatı hakkında "Abdullah el-Hamid" başlıklı "hashtag" oluşturdu.

Hashtagda, Suudi Arabistan'ın önde gelen reformistlerinden biri olan Hamid'in Mart 2013'te tutuklanıp 11 yıl hapse mahkum edildiği ve başkent Riyad'daki El-Hair hapishanesi'nde komaya girdiği aktarıldı.

Suudi Arabistan yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

"Düşünce Tutukluları", 18 Şubat 2019 yaptığı açıklamada, Hamid'in hapishanedeki kötü muamele nedeniyle süresiz açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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