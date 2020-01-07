Tutuklu siyasetçi Junqueras, AP'de Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubunun Başkan Yardımcılığına...

07.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:16

Avrupa Parlamentosu (AP), Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubunun Başkan Yardımcılığına, İspanya'da tutuklu olan Katalan siyasetçi Oriol Junqueras seçildi.

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı'ndan (Verts/ALE) Avrupa parlamenteri François Alfonsi tarafından yapılan açıklamada, "Junqueras'ı, Avrupa parlamenteri olarak yerini alması ve ALE grubundaki başkanlık görevini üstlenmesi için gelecek hafta Strazburg'da ağırlamayı umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Fransız siyasetçi, Avrupa parlamenteri seçilmesine ve Avrupa Adalet Divanı tarafından dokunulmazlığı tanınmasına rağmen Junqueras'ın "demokratik görevini yerine getirmesinin engellenmesinin utanç verici olduğunu" savundu.

Alfonsi, Verts/Ale'nin başkan yardımcısı seçilen Junqueras'ın serbest bırakılması için İspanya'ya çağrı yaptı.

AP, Junqueras'ın görevine başlayacağını duyurmuştu

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan sonra 2 Kasım 2017'de tutuklanarak cezaevine konulan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu lideri Junqueras, isyana teşvik ve devlete itaatsizlik suçlarından 13 yıl hapis cezası almıştı.

Avrupa Adalet Divanı ise 19 Aralık'ta aldığı kararda, cezaevindeki Junqueras'ın, henüz hakkında verilmiş bir mahkumiyet cezası yok iken, 26 Mayıs 2019'da AP milletvekili seçilmesi dolayısıyla "siyasi dokunulmazlık" hakkı bulunduğuna kanaat getirmişti.

AP'de, Junqueras'ın Avrupa parlamenterliğini tanıyarak, 13 Ocak'ta yapılacak oturumda diğer Katalan siyasetçiler Carles Puigdemont ve Antoni Comin ile görevine başlayacağını duyurmuştu.

Avrupa Adalet Divanının kararından sonra Junqueras'ın siyasi ve hukuki durumu tartışmaya açılırken, bu sorun İspanya ile AP ilişkilerine de yansıdı.

Savcılık ve Merkez Seçim Kurulunun, Avrupa Adalet Divanının kararına rağmen tutukluluğunun devamını istediği Junqueras ile ilgili son sözü İspanya Yüksek Mahkemesi söyleyecek.

Kaynak: AA