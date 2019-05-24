Tekirdağ'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince titizlikle gerçekleştirilen operasyonda, organize suç örgütünce işlenen dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yurt dışından getirilen 79 aracın kayıtsız yurda sokulması suçlarına yönelik aralarında polislerinde bulunduğu 23 şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan 23 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartı ile 1 bir kişi de mahkemeden serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA