"Tutuklu liderler Keşmir'de çözüm sürecinde yer almalı"

20.09.2019 16:38

Keşmirli Müslümanların liderlerinden tutuklu Yasin Malik'in eşi Mushaal Malik, "Eğer Keşmir'in özgürlük hareketleri liderlerine bir şey olursa bu iki nükleer gücün savaşmasına neden olabilir. Tutuklu liderlerin serbest bırakılması ve Keşmir'deki çözüm sürecinde yer alması gerekiyor." dedi.

Hindistan'ın kontrolü altında tuttuğu Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından Pakistan ve Hindistan arasında artan gerilimi gözlemleyen Türk gazeteci heyeti, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Malik'le bir araya geldi.

Malik, eşinin 25 yıl önce Keşmir'in özgürlüğü için yürüttüğü silahlı mücadeleyi bırakarak siyaset arenasında barışçıl yollar aramaya başladığını belirterek, "Eşim küçücük bir hücrede ve işkence görüyor. Günde sadece 10 dakika hücreden çıkmasına izin veriliyor. Kendisi hakkında 30 yıl önce yaşananlar üzerinden bir dava açıldı." diye konuştu.

Yasin Malik gibi birçok Keşmirli Müslüman liderin Hindistan hapishanelerinde bulunduğunu ifade eden Malik, "Eğer Keşmir'in özgürlük hareketleri liderlerine bir şey olursa bu iki nükleer gücün savaşmasına neden olabilir. Tutuklu liderlerin serbest bırakılması ve Keşmir'deki çözüm sürecinde yer alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Malik, uluslararası medyanın Keşmir'de yaşananları duyurabilecek tek mecra olduğunun altını çizerek, "Cammu Keşmir'de hiçbir iletişim aracı çalışmıyor. Bu baskı dönemi ikinci ayına girdi ancak ben hala akrabalarımdan haber alamıyorum. Öldüler mi, yaşıyorlar mı bilmiyorum çünkü Hindistan önce Müslümanların liderlerini ve çevrelerini susturuyor ardından da halkı susturuyor." ifadelerini kullandı.

- "Kayıpların ardında hiçbir kayıt yok"

Malik, Hint ordusu tarafından Cammu Keşmir'de uygulanan baskıyı "savaş suçu" olarak nitelendirerek, şöyle devam etti:

"Kadınlarımıza tecavüz ediyorlar, gençlerimizi kaçırıyorlar. Son dönemde 300 kız çocuğu kayboldu ve nerede oldukları ve akıbetlerine dair hiçbir bilgimiz yok. Kayıpların ardından hiçbir kayıt bulunmuyor. Aileler karakollarda yakınlarını aradığında, ancak bir başkasını teslim etmeleri halinde yakınlarının iade edileceğini söylüyorlar."

Keşmir halkının yarım asrı aşkın süredir haklarını talep ettiğini hatırlatan Malik, uluslararası medyanın da Birleşmiş Milletleri harekete geçirecek yayınlar yapması gerektiğini kaydetti.

Malik, "İsteğimiz öncelikle sokağa çıkma yasağının kalkması ve bölgenin Hint askerlerinden arındırılması. Ardından da önce siyasi liderlerin serbest bırakılması, sonra da Keşmir'e sözü verilen referandumun yapılmasını istiyoruz. Referandum, çözümün tek yoludur ve başka bir yolla çözüm mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA