Tutuklu Katalan Siyasetçiler Yargılanmak İçin Madrid'e Getirildi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde, 1 Ocak 2017 tarihinde bağımsızlık yanlısı yasa dışı referandum yaparak "devlete karşı ayaklanma" ile suçlanan 12 kişiden tutuklu olan 9 Katalan siyasetçi, davanın başlayacak olmasından dolayı Madrid'e nakledildi.

Katalonya'daki 4 cezaevindeki tutuklu Katalan siyasetçiler, jandarmaya ait otobüslerle kara yolu ile başkente getirildi. Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla, tutuklu Katalan siyasetçilere destek vermek için Katalonya'daki cezaevleri önlerinde toplanan küçük gruplar ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda bazı kişilerin hafif yaralandığı bildirildi.

Tutuklu Katalan siyasetçilerden 7 erkeğin Soto Real cezaevine, 2 kadının ise Alcala Meco cezaevine götürüleceği açıklandı.

Yüksek Mahkeme'deki yargılamanın, 12 Şubat'ta başlayacağı duyuruldu.

Bu arada, sabaha karşı Barselona'daki Brians 2 cezaevine giden Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra da tutuklu Katalan siyasetçilere destek verdi. Torra, daha sonra Katalonya özerk yönetimi hükümet üyeleri ile yaptığı olağanüstü toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

"Katalonya halkının demokratik bir şekilde seslerini duyurmalarını isteyen onurlu insanlar yargılanacak." diyen Torra, "Katalonya'nın yaşadığı demokrasi sorununun aynı zamanda Avrupa'nın bir demokrasi sorunu olduğunu" savundu.

Konuşmasında sık sık uluslararası topluma ve Avrupa Birliği'ne "adalet, özgürlük, demokrasi" çağrıları yapan Torra, "Bu kişilerin hiçbir suç işlemediği için savunacak bir şeyleri olmadığını aslında biz biliyoruz. Bu davadaki savunma sorunu aynı zamanda başta AB olmak üzere tüm uluslararası toplumun da bir sorunudur." diye konuştu.

Torra, "Dava, İspanya ve Katalonya arasındaki ilişkiyi kalıcı bir şekilde değiştirecek. İspanya devletinin baskıcı eylemlerini ortaya çıkarmak için bu fırsatı değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Quim Torra, dava süresince Madrid'e gideceğini de aktardı.

Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmasına rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12 kişinin yargılanmasına, Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de, 12 Şubat'ta başlanacak. Davanın en fazla iki haftada sonuçlanması, kararın ise Mayıs ayında yapılacak yerel seçimlerden sonra açıklanması öngörülüyor.

Sanıklar hakkında Savcılık, İspanya hükümeti adına dava açma yetkisi olan "Hükümet Avukatlığı" kurumu ve aşırı sağcı Vox partisi tarafından ayrı ayrı ceza talepleri bulunuyor.

Savcılık, devlete karşı ayaklanma suçundan eski Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras için 25 yıl, eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell, eski Katalonya Meclis Divanı Üyesi Jordi Sanchez ve bağımsızlık yanlısı Omnium Cultural adlı sivil toplum örgütünün eski başkanı Jordi Cuixart için 17'şer yıl, eski Katalonya Bölgesel İşler Bakanı Josep Rull, eski Katalonya Çalışma, Sosyal İşler ve Aile Bakanı Dolors Bassa, eski Katalonya Başkanlık Ofisi Bakanı Jordi Turull, eski Katalonya İçişleri Bakanı Joaquim Forn ve eski Katalonya Dışişleri Bakanı Raül Romeva için de 16'şar yıl hapis talep ediyor.

Vox partisi ise sanıklar hakkında 74 yıla kadar hapis cezası verilmesini istiyor.

Davada, eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, eski İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Katalonya Meclis Başkanı Roger Torrent, eski Katalonya Başkanı Artur Mas ve Bask özerk yönetimi başkanı İnigo Urkullu gibi önemli isimler de şahit olarak dinlenecek.

Kaynak: AA