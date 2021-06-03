Tutuklu kartel lideri Salazar: "Hastalıklı kişilerin ilgisini çekmek için yapılan diziler"
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Tutuklu kartel lideri Salazar: "Hastalıklı kişilerin ilgisini çekmek için yapılan diziler"

Tutuklu kartel lideri Salazar: 'Hastalıklı kişilerin ilgisini çekmek için yapılan diziler'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaklaşık 26 yıldır tutuklu olan Sinaloa Karteli'nin kurucu ortağı Jesus Hector Palma Salazar kendisi ile ilk defa yapılan röportajda, günümüzde yapılan kartel konulu dizilere değinerek, "Tamamen yazarın hayal ürünü ve hastalıklı kişilerin ilgisini çekmek için yapılan diziler" dedi.

Yaklaşık 26 yıldır tutuklu olan Sinaloa Karteli'nin kurucu ortağı Jesus Hector Palma Salazar kendisi ile ilk defa yapılan röportajda, günümüzde yapılan kartel konulu dizilere değinerek, "Tamamen yazarın hayal ürünü ve hastalıklı kişilerin ilgisini çekmek için yapılan diziler" dedi.

Son yıllarda Meksika'nın narkotik suçlar ve kartel ile en çok ilişkilendirilen figürlerinden biri olan Jesus Hector Palma Salazar, ünü sayesinde dünyaca popüler birçok uyuşturucu dizisine konu oldu. Geçtiğimiz günlerde bir medya kuruluşuyla ilk defa röportaj yaptığı sırada kendisine bu diziler hakkındaki görüşleri sorulan Salazar, "Hiç izlemedim, bana biraz bahsedenler oldu ama ilgimi çekmiyor. Az da olsa bana anlatılanlara bakacak olursak dizideki hiçbir şey doğru değil. Tamamen yazarın hayal ürünü ve hastalıklı kişilerin ilgisini çekmek için yapılan diziler, benimle hiçbir ilgisi yok" dedi.

Salazar, yıllar içinde esrar tüketiminin iyice arttığına ve uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan şiddete dikkat çekerek, yeterli düzenleme sağlanırsa bunun kötü bir fikir olmadığını savundu. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra kendisini uyuşturucu kaçakçılığı ve intikama adayacağı iddiaları konusunda ise hakkında yanlış düşünüldüğünü kendisini sadece ailesine ve ailesinden miras kalan topraklarda çalışmaya adayacağını belirten Salazar, hayatta en çok istediği şeyin şu anda kendisi ve ailesi için huzur ve uyum olduğunu söyledi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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