Tutuklu HDP'li Vekil Güven, Süresiz Açlık Grevine Başladı

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından yaptığı açıklamalar ve Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) çalışmaları nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını açıkladı.

KELEPÇE UYGULAMASINI KABUL ETMEDİ, ADLİYEYE GETİRİLMEDİ

Güven hakkında açılan davanın üçüncü duruşması bugün Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi'nde görüldü. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde bulunan Güven, bu sabah elleri kelepçelenerek ring aracıyla adliyeye getirilmek istendi. Güven'in kelepçe uygulamasını kabul etmediği için adliyeye getirilmediği belirtildi.

SÜRESİZ- DÖNÜŞÜMSÜZ AÇLIK GREVİNE BAŞLIYORUM

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Güven, SEGBİS yoluyla katıldığı duruşmada süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını duyurdu.

HDP'li vekil greve başladığını bu sözlerle duyurdu: