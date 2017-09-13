Tutuklu Hdp'li Tuğluk, Annesinin Cenazesine Katıldı

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Ankara'da özel izinle annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine katıldı. Dün akşam saatlerinde vefat eden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi Batıkent'teki bir cemevinde yapılan törenin ardından defnedildi. Törene, HDP Eş Genel Başkanı seçilen Serpil Kemalbay, HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, HDP milletvekilleri ile Tuğluk'un yakınları katıldı. Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk, özel izinle annesinin cenazesine katıldı. Jandarma eşliğinde cemevine getirilen Tuğluk, araçtan indiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Cenaze boyunca Aysel Tuğluk'u yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Alevi dedesi tarafından yapılan duanın ardından Hatun Tuğluk, toprağa verildi.



(Burak Altun/İHA)