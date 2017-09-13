Tutuklu HDP'li Aysel Tuğluk, Annesinin Cenaze Törenine Özel İzinle Katıldı
Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Ankara'da özel izinle annesi Hatun Tuğluk'un cenaze törenine katıldı. HDP'li vekiller de Tuğluk'u yalnız bırakmadı.
Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li Aysel Tuğluk, özel izinle annesinin cenazesine katıldı.
CEMEVİNDEKİ TÖRENİN ARDINDAN DEFNEDİLDİ
Dün akşam saatlerinde vefat eden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi Ankara Batıkent Cemevi'nde yapılan törenin ardından defnedildi.
TUĞLUK, ÖZEL İZİNLE CEZAEVİNDEN ÇIKTI
Törene, HDP Eş Genel Başkanı seçilen Serpil Kemalbay, HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, HDP milletvekilleri ile Tuğluk'un yakınları katıldı. Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk, özel izinle annesinin cenazesine katıldı.
ARAÇTAN İNER İNMEZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Jandarma eşliğinde cemevine getirilen Tuğluk, araçtan indiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Cenaze boyunca Aysel Tuğluk'u yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Alevi dedesi tarafından yapılan duanın ardından Hatun Tuğluk, toprağa verildi.