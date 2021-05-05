Tutuklu eski Sudan İçişleri Bakanı Harun, Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmayı tercih ediyor
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Tutuklu eski Sudan İçişleri Bakanı Harun, Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmayı tercih ediyor

Tutuklu eski Sudan İçişleri Bakanı Harun, Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmayı tercih ediyor
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'da 2019'daki askeri darbenin ardından tutuklanan eski İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ahmed Harun, mevcut yönetimin adaleti tesis edemeyeceğini, ülkesindeki mahkemeler yerine Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmayı tercih ettiğini belirtti.

Sudan'da 2019'daki askeri darbenin ardından tutuklanan eski İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ahmed Harun, mevcut yönetimin adaleti tesis edemeyeceğini, ülkesindeki mahkemeler yerine Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmayı tercih ettiğini belirtti.

Sudani gazetesine yaptığı açıklamada Harun, "Sudan'daki mevcut iktidar, adaleti tesis etmekte yetkin ve istekli olmayacak. Güvenle söyleyebilirim ki havale edilmeye değer bir dava varsa Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmesi benim için daha iyi olur. Bu savaştan etkilenen herkes kadar ben de gerçekleri, buna kimin neden olduğunu, gerek hükümet gerekse isyancı gruplardan olsun tarafların ne derece sorumlu olduğunu öğrenmeyi arzu ediyorum." ifadesini kullandı.

Harun, Darfur'daki çatışmalarla ilgili her seviyeden liderler ve grupların sorumluluğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğinin altını çizerek, dönemin sahadaki komutanlarının, bugün iktidardaki Egemenlik Konseyinin ve Eski Askeri Geçiş Konseyinin üyeleri olduğunu hatırlattı.

Sudan hükümeti, 19 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Darfur'da işlenen insanlık suçlarının faillerinin yargılanması için UCM ile 3 seçeneği değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Sudan Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari, özel bir mahkeme kurulması, Sudan ve UCM arasında karma bir mahkeme ya da sanıkların Lahey'deki mahkemeye çıkarılmasının öngörüldüğü 3 seçeneği görüştüklerini söylemişti.

Cancavid milislerinin lideri, savaş suçundan yargılanacak

UCM, "Darfur'da savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkardığı Cancavid milislerinin komutanı olduğu öne sürülen Ali Muhammed Ali Abdurrahman Kuşeyb'in Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM misyonunca 9 Haziran 2020'de mahkemeye teslim edildiğini duyurmuştu.

Mahkeme, Batı Darfur'un Kodoom, Bindist, Mukjar ve Arawala köylerinde cinayet, tecavüz ve işkence gibi suçların emri altındaki Cancavid milislerince işlendiği gerekçesiyle Kuşeyb'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan yargılayacak.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan, UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyinde alınan bir karar sayesinde UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

UCM, Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla çok sayıda kişi hakkında yakalama emri çıkartmıştı ancak bazı davalar, ölüm ve delil yetersizliği gibi nedenlerle düşmüştü.

Kuşeyb'in yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun, eski Savunma Bakanı Abdurrahim Hüseyin ve Afrika Birliği Barış Gücü Üssü Haskanita'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olarak savaş suçu işlediği iddiasıyla Sudanlı direniş lideri Abdullah Banda hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Kuşeyb, Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda, şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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