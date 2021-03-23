Tutuklu 2 Boğaziçili Öğrenci Tahliye Edildi
23.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:54
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosu kapsamında 30 Ocak'ta açılan bir sergide yer alan Kabe görselinde LGBTİ+ bayrağı kullanıldığı gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencileri Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Uğuzeş bugün tahliye edildi.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosu kapsamında 30 Ocak'ta açılan bir sergide yer alan Kabe görselinde LGBTİ+ bayrağı kullanıldığı gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencileri Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Uğuzeş bugün tahliye edildi
Kaynak: DailyMotion.com