Tutuklandığını duyan sanık mahkeme salonunun penceresinden atladı - Haberler
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Tutuklandığını duyan sanık mahkeme salonunun penceresinden atladı

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı.

MERSİN (AA) - Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı.

Alınan bilgiye göre, Serdar P, yaralama suçundan yargılandığı Mersin'de görülen duruşmaya SEGBİS ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı.

Serdar P, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararını okuduğu sırada 2. kattaki salonun açık penceresinden atladı.

Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Serdar P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tutuklandığını duyan sanık mahkeme salonunun penceresinden atladı

Tutuklandığını duyan sanık mahkeme salonunun penceresinden atladı

Tutuklandığını duyan sanık mahkeme salonunun penceresinden atladı

Tutuklandığını duyan sanık mahkeme salonunun penceresinden atladı
AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
Hakimin tutuklama kararını duyan sanık, kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

Hakimin tutuklama kararını duyan sanık, kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı
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