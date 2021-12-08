Tutuklandı, cezaevinde aranırken ayakkabısından uyuşturucu çıktı
NEVŞEHİR'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan H.K.'nin, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan aramada ayakkabısına gizlediği 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.
NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan H.K.'nin, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan aramada ayakkabısına gizlediği 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, H.K.'yi Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirdi. Burada H.K.'nin üst aramasında, ayakkabısının tabanına gizlenen, 3 poşete sarılı 15 gram uyuşturucu ele geçirildi. H.K. hakkında işlem başlatıldı. ?
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri