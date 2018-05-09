14 Yaşındaki Kızı Taciz Eden Zanlı Kaçmaya Çalışırken Yaka Paça Yakalandı

Bursa'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen Baran K. (24), polisler belgelerini incelerken, adliyeden elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı. Konak, polisler tarafından adliye çıkışında merdivenlerde yakalandı.

KÜÇÜK YAŞTAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR

Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'ndeki parkta önceki gece, iddiaya göre, kız çocuğu M.K.'ye (14) parkta cinsel istismarda bulunan Baran K., şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Konak, sorgulamasının ardından Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade veren Baran K., "M.K. 14 yaşında değil. O benim sevgilim, kız arkadaşım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Bursa 3'üncü Sulh Hakimliği'ne çıkarılan şüphelinin, 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismar' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Mahkemenin verdiği tutuklama kararı sonrası, polis memurlarının belgeleri incelemesini fırsat bilen elleri kelepçeli Baran K., uzaklaştı. Şüpheli ardından koşarak merdivenlere yöneldi. Şüphelinin kaçtığını fark eden polisler hemen harekete geçti. Çocuk Şubesi ekipleri ve adliyedeki polisler, Baran K.'ı adliye çıkışında merdivenlerde yakaladı. Şüpheli, Bursa E. Tipi Cezaevi'ne götürüldü.