14 Yaşındaki Kızı Taciz Eden Zanlı Kaçmaya Çalışırken Yaka Paça Yakalandı
Bursa'da yaşanan olayda 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuklanan zanlı, elleri kelepçeli halde adliyeden kaçmaya çalışırken yakalandı.
Bursa'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen Baran K. (24), polisler belgelerini incelerken, adliyeden elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı. Konak, polisler tarafından adliye çıkışında merdivenlerde yakalandı.
KÜÇÜK YAŞTAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR
Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'ndeki parkta önceki gece, iddiaya göre, kız çocuğu M.K.'ye (14) parkta cinsel istismarda bulunan Baran K., şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Konak, sorgulamasının ardından Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade veren Baran K., "M.K. 14 yaşında değil. O benim sevgilim, kız arkadaşım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Bursa 3'üncü Sulh Hakimliği'ne çıkarılan şüphelinin, 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismar' suçundan tutuklanmasına karar verildi.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Mahkemenin verdiği tutuklama kararı sonrası, polis memurlarının belgeleri incelemesini fırsat bilen elleri kelepçeli Baran K., uzaklaştı. Şüpheli ardından koşarak merdivenlere yöneldi. Şüphelinin kaçtığını fark eden polisler hemen harekete geçti. Çocuk Şubesi ekipleri ve adliyedeki polisler, Baran K.'ı adliye çıkışında merdivenlerde yakaladı. Şüpheli, Bursa E. Tipi Cezaevi'ne götürüldü.
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Tamam yazanlar,sizin ne dediğiniz önemli değil, bizim ne dediğimiz önemli. bunu böyle bilin.muhalefet adamdan devam bekleyecek halimiz yok.siz o tamamı kendi genel Başkaninizda kullanın bnceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hukuk ve adalet için TAMAM. . . !Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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TAMAM ,Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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bu ülkenin her yeri ayvayı yemiş durumda avrupaya kaçıp medeniyeti görünCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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Sanki çok namuslu yerde orasıCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır