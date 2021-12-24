Son dakika haberi: Tutuklanan uyuşturucu taciri yüzünü tutuklama kararıyla kapattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Tutuklanan uyuşturucu taciri yüzünü tutuklama kararıyla kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Tutuklanan uyuşturucu taciri yüzünü tutuklama kararıyla kapattıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikametlerinde 2 ayrı uyuşturucu laboratuvarı kuran ve yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Tutuklanan uyuşturucu taciri yüzünü tutuklama kararıyla kapattı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikametlerinde 2 ayrı uyuşturucu laboratuvarı kuran ve yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan tutuklanan S.Z.U., adliyeden çıkarılırken yüzünü tutuklama kararı ve sevk belgesiyle kapattı.

Jandarma ekipleri tarafından Manavgat ilçesi Çolaklı ve Çavuşköyü mahallelerinde 2 ayrı skunk laboratuvarının yanı sıra ikametinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin, bin 50 gram kubar esrar, 35 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 40 adet fişek ele geçirilen S.Z.U. ve V. Ü. isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Z.U. çıkarıldığı mahkeme tarafından Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, yasa dışı ekim ve 6136 SKM suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilirken, V.Ü. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: Tutuklanan uyuşturucu taciri yüzünü tutuklama kararıyla kapattı

Son dakika haberi: Tutuklanan uyuşturucu taciri yüzünü tutuklama kararıyla kapattı

Son dakika haberi: Tutuklanan uyuşturucu taciri yüzünü tutuklama kararıyla kapattı

39 kişiyi dolandırılan sevgililerin davasında mütalaa

39 kişiyi dolandırılan sevgililerin davasında mütalaa

 Henüz 17 yaşındaydı! Kullandığı motosiklet kontrolden çıkan genç feci şekilde can verdi

Henüz 17 yaşındaydı! Kullandığı motosiklet kontrolden çıkan genç feci şekilde can verdi

 Fuhuş çetesinin tezgahı ifşa oldu! Masaj salonu gibi hizmet verip müşteri toplamışlar

Fuhuş çetesinin tezgahı ifşa oldu! Masaj salonu gibi hizmet verip müşteri toplamışlar

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title