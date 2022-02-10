TUTUKLANAN TERÖR ÖRGÜTÜ ŞÜPHELİSİ GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ - Haberler
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TUTUKLANAN TERÖR ÖRGÜTÜ ŞÜPHELİSİ GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğba Akyüz (31), polisin operasyonuyla yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğba Akyüz (31), polisin operasyonuyla yakalandı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" diyen Akyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü olan 15 Şubat'ı bahane ederek, terör örgütünün ülke genelinde eylem yapabileceğine yönelik bilgi alan güvenlik güçleri çalışma başlattı. Bu kapsamda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüyle irtibatlı olabilecek kişilere yönelik harekete geçti. Ekipler, bugün sabaha karşı 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Tuğba Akyüz, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolüne götürülen Akyüz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" diyerek tehditler savurdu. Akyüz, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

TUTUKLANAN TERÖR ÖRGÜTÜ ŞÜPHELİSİ GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

TUTUKLANAN TERÖR ÖRGÜTÜ ŞÜPHELİSİ GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

TUTUKLANAN TERÖR ÖRGÜTÜ ŞÜPHELİSİ GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kemalpaşa, Hisarcık, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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