TUTUKLANAN SERVİS SÜRÜCÜSÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
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TUTUKLANAN SERVİS SÜRÜCÜSÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İSTANBUL DHA AVCILAR'da 9 yaşındaki Eylül'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:57
TUTUKLANAN SERVİS SÜRÜCÜSÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İSTANBUL  AVCILAR'da 9 yaşındaki 'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi. Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli,  "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.  Servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan servis sürücüsü, Metris Cezaevi'ne gönderildi

Görüntü Dökümü: -----Adliye önünden görüntüler-Şoförün araca bindirilmesi-Götürülmesi

 


Kaynak: DHA
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